Rio - Policiais militares do 20° BPM (Mesquita) estão atuando, nesta terça-feira (2), no bairro da Chatuba, na cidade de Mesquita, na Baixada Fluminense, com o objetivo de coibir práticas criminosas e retirar obstáculos colocados em vias públicas (barricadas). Na ação, os agentes efetuaram duas prisões e apreenderam duas pistolas.

Durante a operação, ocorreu confronto entre criminosos e policiais militares. Após cessar o fogo, quatro indivíduos foram encontrados feridos e, em seguida, socorridos ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, também na Baixada. Ao todo, foram recolhidos uma granada, um revólver, quatro rádios comunicadores, 211 trouxinhas de maconha, 301 papelotes de cocaína, 116 pedras de crack e 70 trouxinhas de skank.