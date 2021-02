Artefato já está sob os cuidados dos agentes da 22ª DP (Penha) Divulgação/PMERJ

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 13:44 | Atualizado 02/02/2021 13:44

Rio - Policiais militares do 16°BPM (Olaria) encontraram no Rio, na manhã desta terça-feira (2), uma munição fabricada durante o período da Segunda Guerra Mundial, ocorrida entre os anos de 1939 e 1945. O artefato explosivo foi descoberto no bairro de Olaria, na Zona Norte da capital fluminense, e encaminhado para a 22ª DP (Penha).

Segundo a Polícia Militar, a munição de canhão encontrada é datada da década de 1940 e pesa por volta de 25 quilos.