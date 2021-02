Encontro Top Trends traz o melhor da moda e beleza para o TopShopping Divulgação

Por Bruna Fernandes

Publicado 03/02/2021 00:00

Para quem deseja dar um "Up" no visual ou saber mais sobre área de moda e beleza, do dia 05 ao dia 07 de fevereiro, o TopShopping promove mais um Encontro Top Trends. Essa é uma oportunidade para fazer um bom networking, criar inspirações, conhecimento e aproveitar os descontos especiais das marcas participantes. E mais: esta edição terá também sua programação transmitida pelo Instagram @topshopping_ com a presença da influenciadora digital Janiellen Lopez.



O Top Trends visa potencializar a área produtiva de moda da Baixada Fluminense, além de mostrar as tendências do momento. Idealizado pela estilista Magda Cristina Luiz, o evento conta com feira de negócios com marcas da região, atendimento de design de sobrancelhas gratuito com o Instituto Embelleze, dicas de promoções com a influenciadora digital Janiellen Lopez, dicas de beleza com Instituto Embelleze, Instituto Lígia de Almeida, Contém 1g, Salão Walter's Coiffeur e muito mais!



Dentre as marcas participantes, estão: South & Co, Walter's Coiffeur, Clube Melissa, Nalú Bijus, Bagaggio, Gigante da Colina, Riachuelo, Board Session, Ortobom, Instituto Lígia Almeida, Contém 1g, Chilli Beans, Mônica Andrade, Artelize, Cheri Bebê, Laço Violeta, RS Atelier e Acessórios, Jô Arte com Amor, Brechó Frida Winehouse, Studio Inspirarte e Maria Gata.





O evento acontece sexta e sábado (05 e 06), das 12h às 22h, e domingo (07), das 13h às 21h, na Praça de Eventos (1º piso – Portaria B). Entrada gratuita!





Confira a programação:



5/02



10h às 22h - Feira de Negócios



Local: Praça de eventos Portaria B (1° piso).



12h - Atendimento gratuito com Instituto Embelleze de Design de sobrancelhas



Local: Praça de eventos Portaria B (1° piso).



Agendamento pelo telefone (21) 2668-4545. Vagas limitadas!



14h - Dicas de Maquiagem para o verão com o profissional Carlos Leah do Instituto Embelleze



Local: Praça de eventos Portaria B (1° piso)



Agendamento pelo telefone (21) 2668-4545. Vagas limitadas!



*Com transmissão ao vivo no instagram @topshopping_



16h - Dicas de Promoções com a influenciadora digital Janiellen Lopez



Local: instagram @topshopping_.



06/02



10h às 22h – Feira de Negócios



Local: Praça de eventos Portaria B (1° piso).



15h - Dicas de Beleza com o Salão Walter's Coiffeur - Creative Color com a profissional Marcela Rodrigues



Local: instagram @topshopping_.



18h30 - Dicas de Beleza com a Contem1g - Cuidados com a pele no Verão



Local: Praça de eventos Portaria B (1° piso).



Agendamento pelo telefone (21) 96457-2736. Vagas limitadas!



*Com transmissão ao vivo no instagram @topshopping_



07/02



13h às 21h – Feira de Negócios



Local: Praça de eventos Portaria B (1° piso).



15h - Dicas de Beleza com o Instituto Lígia Almeida - Nuca perfeita, com o profissional Angelo Márcio



Local: Praça de eventos Portaria B (1° piso).



Agendamento pelo telefone (21) 2669-0338. Vagas limitadas!



*com transmissão ao vivo no instagram @topshopping_



17h - Dicas de looks Inspirações com as marcas participantes do Encontro Top Trends



Local: instagram @topshopping_



Serviço



TOP TRENDS



Dia: 05 a 07 de fevereiro de 2021, sexta, sábado e domingo.



Horário: sexta e sábado, das 12h às 22h e domingo, das 13h às 21h.



Local: Praça de Eventos - 1º piso (Portaria B).



Entrada gratuita!



O TopShopping está localizado na Av. Governador Roberto Silveira 540, Centro – Nova Iguaçu. Telefone: (21) 2667-1787.