Por Bruna Fernandes

Publicado 03/02/2021 00:00

O ano de 2021 começou com o pé direito para o João Batista, de 60 anos, e Romário Ferreira, de 33, que vivem na Casa de Passagem de Magé. Isto porque eles voltaram ao mercado de trabalho após ajuda das políticas públicas de Assistência Social, aplicadas pela Prefeitura e, em breve, vão deixar a residência temporária para alcançar a autonomia.

"Eu me sinto muito honrado por ter voltado ao que eu era antes, porque eu sempre trabalhei, mas devido a alguns problemas, me tornei um morador de rua. Devagarinho sempre superei os obstáculos e, dessa vez, com mais ajuda, fui além. Pretendo a cada dia subir mais um degrauzinho, porque estou muito satisfeito com meu trabalho", contou o novo ajudante de obras do município.

Oportunidade

Para Romário, o novo emprego é uma das maiores oportunidades que teve na vida. "Por onde eu passava as pessoas me criticavam e, hoje, me vejo como nova pessoa, voltando à sociedade, e com meu direito de ir e vir. Estou lutando muito, porque uma das maiores oportunidades que estou tendo está sendo essa. Na rua eu não tinha oportunidade, mas agora vou segurar essa chance com força", comemorou.

A Casa de Passagem é um lar temporário para pessoas em situação de vulnerabilidade e uma de suas funções é reintegrar os acolhidos ao mercado de trabalho.

"Nós recebemos pessoas que ficaram por algum momento desabrigadas, desalojadas ou que estão vivendo alguma situação de vulnerabilidade por um período de até três meses. Nosso objetivo é integrar os acolhidos à sociedade, visando à autonomia daqueles que buscam o serviço", explicou a coordenadora de Proteção Especial, Juliana Vasconcelos.

As ações envolvem vários setores da prefeitura, como Saúde, Educação, e Trabalho e Renda.