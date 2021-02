Cria do Catarina fez uma residência artística no Museu do Ingá, em Niterói Arquivo Pessoal

Por RAI AQUINO

Publicado 03/02/2021 05:00

Rio - Foi graças às peças com cerâmica que faz que Gabriella Marinho, de 27 anos, conseguiu ultrapassar as fronteiras do país e praticamente ir parar nos Estados Unidos. A cria do Jardim Catarina, em São Gonçalo, foi citada pelo Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA) dentre vários artistas plásticos que não são norte-americanos.

"A princípio eu fiquei muito chocada e emocionada. Depois que entendi de fato a importância e a representação disso, me senti mais preparada para encarar as coisas. É muito importante a gente ocupar esses espaços independente de quais sejam", comemora Gabriella, sobre a citação que aconteceu no perfil do Instagram do MoMA, no fim de novembro.

Poucos meses antes, ela havia sido convidada para fazer um trabalho para o DJ Rennan da Penha. Foi por causa do lançamento do DVD "Segue o Baile", que o músico gravou assim que deixou a prisão. Na ocasião, Rennan chamou oitos artistas moradores de favela para ilustrar as músicas do álbum para o Spotify. A cria do Catarina ficou com "Saudades da Gaiola", gravada em parceria com o MC TH.

"Nem preciso falar da importância que é estar de alguma forma vinculada à trajetória do Rennan. Ele faz e fez uma diferença muito grande no funk do Brasil. Foi muito importante para a minha trajetória e para que a gente consiga enxergar uma luz do fim do túnel", celebra.

ATELIÊ EM CASA

Formada em Jornalismo, além das obras em cerâmica, Gabriela também pinta, escreve e trabalha com audiovisual. A cria do Catarina conta que o primeiro contato com a arte foi na adolescência, quando ajudava a mãe a fazer biscuit e maxi colar para vender.

"Quando eu era criança, desenhava cartões, mas era algo bem despretensioso. Essa coisa da moldagem 3D foi com os biscuits", relembra.

Depois de se formar em Jornalismo, Gabriella fez uma residência artística no Museu do Ingá, em Niterói. Mas o curso durou pouco tempo porque ela não tinha condições financeiras de se manter nele. Foi nessa época que a Cria do Catarina começou a fazer suas obras e abriu seu ateliê, que ocupa um dos cômodos de sua casa.

"Meu foco é a cerâmica preta, os símbolos pretos e africanos, que constituem a minha formação enquanto mulher preta. Retrato muito as mulheres e uso símbolos como espada de São Jorge e cabelos africanos. É importante a gente registrar a nossa identidade e deixar as pessoas a absorverem. É uma forma de manter uma história a partir de um ponto de vista que é individual, mas também coletivo", detalha.

CURSOS

Além das obras, Gabriella também chegou a dar cursos tanto em seu ateliê, quanto em escolas públicas. Mas a pandemia a obrigou a manter o distanciamento de seus alunos. Ela diz que o seu público é majoritariamente feminino.

"São mulheres negras, que se interessam por arte e pessoas que querem ter peças em casa, montar conjuntos, enxoval, coisas do tipo", conta.

A cria do Catarina vê com o seu trabalho uma forma de tornar mais relevante sua própria existência. Ela descarta o rótulo de que faz artesanato, entendendo que a arte é universal.

"Em um mundo em que a gente sempre pensa em dividir, nós artistas estamos aqui para mostrar que o universal não é necessariamente branco e contemporâneo, no sentindo desses moldes modernos olhando sempre para o futuro. A gente pode olhar para o passado e trazer novas formas de ver as coisas a partir da interpretação que a gente tem do nossos antepassados", defende.