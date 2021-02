Prefeitura de São Gonçalo começou nova etapa de vacinação AFP

Além de profissionais da saúde que estão sendo vacinados contra o novo coronavírus em cinco unidades de São Gonçalo, os idosos da cidade com idade acima dos 90 anos também já podem receber o imunizante. Para incluí-los, foram retirados da lista de beneficiados neste momento as parteiras/doulas, funcionários de funerárias e acadêmicos e estagiários que trabalham em unidades de saúde. Com a mudança, a lista de pessoas que podem procurar as unidades de saúde são: idosos com mais de 90 anos, médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da Educação Física, médicos veterinários, técnicos e auxiliares de enfermagem, auxiliares e técnicos de saúde bucal.



As vacinas estão disponíveis na Clínica Gonçalense do Mutondo, Clínica da Família Dr. Zerbini, no Arsenal; Polos Sanitários Dr. Augusto Sena, Rio do Ouro; Hélio Cruz, em Alcântara; e Washington Luiz, no Zé Garoto. Nos polos, os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. E nas clínicas de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sábados das 8h às 13h. Os trabalhadores da saúde devem levar a carteira de registro profissional e identidade e os idosos, apenas documento de identidade.