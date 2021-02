Polícia instaura inquérito para apurar morte de Antônio Venâncio Foto: Reprodução / Instagram

Publicado 02/02/2021 22:30

Rio - A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da morte por afogamento de Antônio Marcondes Ferraz Venâncio, 26 anos, em Ilha Grande, na Costa Verde. O corpo do empresário foi encontrado na madrugada desta segunda-feira após buscas no mar, perto da Enseada das Estrelas.

O triatleta viajou para Ilha Grande no fim de semana. No domingo, Antônio teria ido à uma festa e, uma hora depois, os convidados começaram a notar a ausência dele. Testemunhas estão sendo ouvidas e a 166ª DP (Angra dos Reis) está investigando o caso.