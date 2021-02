Distribuição da vacina Maurício Bazílio / SES Gov RJ

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 08:01 | Atualizado 03/02/2021 08:37

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) dá continuidade, nesta quarta-feira, à entrega da segunda dose da vacina CoronaVac para os 88 municípios do estado. Na terça-feira, as entregas foram foram feitas de caminhão para quatro cidades. As 244.560 doses do imunizante são reforço da primeira dose disponibilizada para as secretarias municipais de Saúde no último dia 19 de janeiro, garantindo que o esquema vacinal seja cumprido no intervalo de 21 dias.

Por volta das 7h, cinco aeronaves, sendo uma da Secretaria de Polícia Civil, duas do Corpo de Bombeiros e duas do Governo do Estado, iniciam a operação para a distribuição das vacinas para 88 municípios. A logística prevê que um helicóptero atenderá mais de um município. Na terça, as cidades do Rio, Niterói, Maricá e São Gonçalo receberam os imunizantes por via terrestre.



Uma nova remessa, com 42.400 doses de CoronaVac, também está sendo enviada aos municípios para que sejam utilizadas como primeira dose, ampliando a cobertura do público prioritário, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde e orientação da SES aos municípios. O quantitativo referente à segunda dose para essas pessoas está reservado e será enviado dentro do prazo para aplicação.



Outras 7.350 doses da vacina Oxford/AstraZeneca também serão encaminhadas para unidades de saúde da rede estadual e militar. Os imunizantes vão reforçar a vacinação dos trabalhadores de saúde da linha de frente do atendimento a pacientes com Covid-19.