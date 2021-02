Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) onde foi registrado o crime Divulgação

Rio - Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) prenderam, nesta quarta-feira, um homem, de 47 anos, por estuprar a enteada, de 10 anos. A prisão aconteceu no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio.

De acordo com os agentes, a vítima relatou que vinha sofrendo os abusos há quatro meses. Na sede da delegacia, após a prisão, o homem confessou e alegou que cometeu o crime por vontade da vítima, afirmando ter terminado o "relacionamento" entre eles há três semanas por estar arrependido.

Contra o homem foi cumprido mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável. Ele será encaminhado à unidade prisional e ficará à disposição da Justiça.