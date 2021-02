Prefeitura do Rio inicia campanha "Vem, Vacina! Vem, Voluntário" Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 03/02/2021 17:58 | Atualizado 03/02/2021 17:59

Rio - Aestá em busca deque possam atuar nas portas de entrada das unidades que estiverem aplicando vacinas contra a covid-19, tirando dúvidas e fornecendo informações à população. A campanhacomeçou segunda-feira (1) e vai até domingo (7). Pessoas entre, que, podem se inscrever neste link.

Os voluntários não terão prioridades para receberem a vacina, mesmo estando na linha de frente, pois, segundo a Secretaria de Saúde do município, a vacina contra o coronavírus é destinada a grupos prioritários definidos pelo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. "Ser voluntário não garante qualquer benefício de ser vacinado fora dos grupos prioritários. É um ato de solidariedade e doação, que não prevê contrapartida ou pagamento", disse secretaria.

A carga horário será de no máximo 12 horas por dia, de acordo com a disponibilidade do voluntário. Até o momento, 780 pessoas se inscreveram como voluntários.

No ato da inscrição, o candidato deverá indicar o bairro de preferência. Após a inscrição feita, o candidato deverá aguardar um e-mail de convocação para comparecer ao Centro de Estudos de cada Coordenadoria Geral de Atenção Primária, no endereço sinalizado pela prefeitura.

Campanha "Vem, Vacina! Vem, Voluntário!" Divulgação

Treinamento

Os candidatos ao voluntariado terão que participar da capacitação para as atividades, pela Coordenação do Programa de Imunização (CPI) junto das Coordenadorias de Atenção Primária das Áreas de Planejamento. O candidato que não participar da capacitação não poderá realizar a atividade voluntária na Campanha. Essa convocação para o treinamento será feita no e-mail registrado no ato da inscrição.

Documentos necessários



O voluntário que receber a mensagem de convocação deverá preencher, no Centro de Estudos, um cadastro do Voluntário, termo de adesão à atividade voluntária, além de xerox da identidade, CPF e comprovante de residência.



Atividades dos voluntários



Os voluntários atuarão no setor de Posso Ajudar e ficarão responsáveis pelo acolhimento de entrada das Unidades de Saúde. É importante ressaltar que todos os voluntários receberão da Secretaria Municipal de Saúde equipamentos de proteção individual (EPI). Eles também poderão solicitar seu desligamento ou ser desligado por iniciativa da Unidade de Saúde, caso não se adapte às atividades, ou se cometer algum ato em desacordo com as diretrizes da SMS.



Certificado de participação



Após o término da atividade, o Centro de Estudos da Coordenadoria Geral de Atenção Primária emitirá o Certificado de Participação em Atividade Voluntária, constando o período que participou na Campanha de Imunização da Covid-19.



Em caso de dúvidas entrar em contato pelo e-mail: [email protected]

