Rio de Janeiro teve 168 mortes nas últimas 24 horas

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 17:57 | Atualizado 03/02/2021 18:05

Rio - Segundo o painel de controle do coronavírus, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, até esta quarta-feira (3), 529.525 casos confirmados e 30.172 óbitos por covid-19 no estado.



Nas últimas 24h, foram contabilizadas 168 mortes. Foram confirmados 3.249 novos casos da doença. Entre os casos confirmados, 494.463 pacientes se recuperaram da covid-19.

De acordo com a pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) é de 63,7%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 31,9%.

Alerj aprova compra de vacinas

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta quarta-feira (3), um projeto de lei que autoriza o Governo Estadual a comprar vacinas contra o coronoavírus. Caso seja sancionado pelo governador em exercício Cláudio Castro, será possível adquirir vacinas que não façam parte do Programa Nacional de Vacinação, desde que sejam aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



Apesar de estar aprovada, a medida recebeu cinco emendas e deve retornar às comissões. Depois, o governador em exercício Cláudio Castro terá 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-la.