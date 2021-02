Criminosos metralham carro de ex-PM na Avenida das Américas, na Barra Divulgação

Publicado 04/02/2021 16:15

Rio - Um homem, identificado como Sergio Luiz Pereira Junior, o, foi preso por policiais da, na Rua Agaí, em Paciência, Zona Norte do Rio, suspeito de participar do atentado contra o ex-PM Adriano Maciel de Souza e o seu segurança.

De acordo com as investigações da DHC, Sergio Luiz teria participado da ação que fuzilou com mais de 40 tiros o carro de Adriano, na manhã do último sábado (30), na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca. Na ocasião, os criminosos conseguiram fugir em direção ao Recreio dos Bandeirantes.

