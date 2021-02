Polícia fecha depósito de bebidas adulteradas na Zona Norte do Rio Divulgação / Polícia Civil

Publicado 05/02/2021 10:39

Rio - A Polícia Civil estourou um depósito de bebidas adulteradas, na quinta-feira, em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio. No local, os líquidos adulterados eram envasados e distribuídos. Policiais da Delegacia do Consumidor (Decon) prenderam um homem suspeito de crime contra o consumidor.

Segundo a especializada, mais de 500 litros de diversas bebidas destiladas foram encontradas no local, como vodkas, gin e whisky. As bebidas eram vendidas para casas noturnas e bares no Rio de Janeiro.

A polícia informou que as garrafas das bebidas eram adquiridas vazias em eventos na cidade. O dono do depósito utilizava marcas de qualidade inferior e desconhecidas no mercado e envasava nessas embalagens vazias, de marcas mais conhecidas. As bebidas utilizadas para enganar os consumidores chegavam a custar apenas R$ 10 em estabelecimentos comerciais, preço bem abaixo das marcas mais populares.



Além disso, para enganar os consumidores, o dono do local reproduzia os rótulos, tampas e selos fiscais similares aos originais.