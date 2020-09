Rio - Policiais da Delegacia do Consumidor (Decon) fecharam, nesta terça-feira, uma clínica de estética em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. Na ação, batizada de Clínica da Morte, um médico e uma esteticista que realizam lipoaspiração clandestina no local foram presos em flagrante.

A operação recebeu esse nome porque, de acordo com a Polícia Civil, os profissionais da clínica realizavam os procedimentos sem higiene em local que somente possuía autorização para fazer depilações e maquiagens.

O médico capturado está com o registro do Conselho Regional de Medicina (CRM) cassado há cinco anos. Ele já tem diversas passagens pela polícia por homicídios, falsidade ideológica, lesão corporal, estelionato, associação criminosa e exercício ilegal da medicina.

Já sua assistente, dona da clínica, tinha licença apenas para fazer depilação e maquiagem. Os dois foram autuados por estelionato, exercício ilegal da profissão, lesão corporal e falsidade ideológica

Os agentes também apreenderam diversos materiais que indicavam a realização das lipoaspirações, além de anestésicos e outros objetos.

ESTRATÉGIA PARA FUGIR DE FISCALIZAÇÃO



Quando os policiais chegaram na clínica, três mulheres estavam fazendo lipoaspiração. Elas foram encaminhadas a um hospital para atendimento de primeiros socorros e depois foram à delegacia prestar depoimento.

De acordo com as investigações, os procedimentos invasivos eram realizados em datas específicas e durante à noite, com o objetivo de fugir da fiscalização .