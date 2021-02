Pazuello lança edital para a construção da maior fábrica de vacinas da América Latina Divulgação

Publicado 05/02/2021 15:33 | Atualizado 05/02/2021 15:59

Rio - O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) lançaram, nesta sexta-feira, o edital para a construção do maior Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde (CIBS) do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação (Bio-Manguinhos/Fiocruz). De acordo com a Fiocruz, este será o maior centro de fabricação de vacina da América Latina e um dos mais modernos do mundo, podendo aumentar em quatro vezes a capacidade de produção de vacinas e biofármacos. A construção, que já foi iniciada, ficará localizada no bairro de Santa Cruz, na Zona Oeste.

Durante o lançamento, Pazuello ressaltou que este lançamento é um marco para a saúde pública do Brasil. "É um marco para o país e para o maior sistema único de saúde do mundo. Graças ao SUS podemos fazer frente à pandemia da covid-19. Esse complexo representa um importante reforço, que por sua relevância, também é o maior programa de imunização do mundo. Isso demonstra nossa responsabilidade" disse o ministro da Saúde.



Pazuello também citou que este projeto será parte da reconstrução de um legado deixado por Oswaldo Cruz há 120 anos.

Vacinas em negociação

Durante a coletiva, o ministro esclareceu que há ainda outras vacinas em negociações com o governo para ofertar à população. "Continuamos avançando com negociações em outros laboratórios como a Janssen, a Pfeizer, a Precisa, a Bharat Biotech indiana e a Suptnik da Rússia. Todas elas estão na prateleira de negociações", disse o ministro que adiantou que hoje à tarde a pasta terá uma reunião com a Bharat Biotech indiana.

A construção do complexo será de forma sustentável, ou seja, com o financiamento privado, pago na forma de aluguel e com reversão do patrimônio no prazo de 15 anos. O complexo terá um custo de R$ 3,5 milhões e vai gerar cinco mil empregos diretos na primeira etapa e 1.500 postos de trabalho para o seu funcionamento.



Capacidade de produção no complexo

Está estimada a produção de 120 milhões de frascos de vacinas e biofármacos por ano. Também presente no lançamento, o diretor Mauricio Zuma, de Bio-Manguinhos, ressaltou que foram reunidos profissionais de alto nível técnico para fazer a revisão do projeto e as especificações.

A Fiocruz vai escalonar sua produção ao longo dos primeiros meses para manter a meta de 100,4 milhões de doses até julho deste ano Fiocruz / Divulgação

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) receberá, neste sábado (6), o primeiro lote de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) para a produção da vacina covid-19 Fiocruz. O IFA saiu de Xangai, na China, nesta sexta-feira, às 7h35 (20h35 desta quinta-feira, horário de Brasília) e tem previsão de chegada neste sábado, às 17h50, no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, Rio Galeão.



De acordo com a Fiocruz, o primeiro lote conterá cerca de 90 litros de IFA, armazenados a -55ºC, suficientes para a produção de 2,8 milhões de doses, do total de 15 milhões a serem recebidos ainda este mês. Em vez de uma remessa mensal de dois lotes, a Fiocruz receberá três lotes em fevereiro.