Felipe Cesarano Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 21:16



Rio - O surfista Luiz Felipe Cesarano foi indiciado nesta sexta-feira pela polícia por homicídio com dolo eventual (quando se assume o risco de matar), após matar o sargento da Marinha Diogo da Silva em dezembro de 2020 na Autoestrada Lagoa-Barra, sentido Zona Sul. De acordo com a investigação, o atleta estava alcoolizado e em alta velocidade quando provocou um acidente.

Luiz invadiu uma pista contrária e bateu de frente no veículo em que o marinheiro estava. Diogo morreu no local e Cesarano teve apenas leves escoriações. Imagens antes e depois do acidente foram cruciais para determinar a velocidade do carro dirigido pelo atleta. Ele dirigia a mais de 140 quilômetros por hora.

Publicidade

No dia seguinte do acidente, Felipe riu durante uma perícia na 12ªDP (Copacabana), de acordo com o perito . Além disso, o surfista falava de forma repetitiva e confusa. A Polícia Civil informou que o atleta passou por um teste de bafômetro que testou positivo para embriaguez.