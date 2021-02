Comte Bittencourt é secretário de Educação do Rio Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Rio - O secretario Estadual de Educação, Comte Bittencourt, falou a sobre a volta às aulas em entrevista ao 'Bom Dia Rio', da TV Globo, na manhã desta segunda-feira. Comte defendeu que a rede estadual está totalmente preparada para o retorno a educação presencial de forma segura e disse que casos de Covid-19 nas escolas serão noticiados em 24 horas.

Ao ser perguntado sobre como as famílias ficariam sabendo de casos de pessoas infectadas nas unidades estaduais, o secretário afirmou que tudo será comunicado no mesmo dia. "A comunicação vai ser no mesmo dia, dentro de 24 horas. Agora nós temos um setor para isso na secretária", afirmou.

Bittencourt disse que toda comunidade escolar deve ter responsabilidade no cumprimento ao protocolo sanitário. "É uma responsabilidade conjunta de todos, Governo, escolas, professores, profissionais e famílias. Temos que lembrar que os estudantes brasileiros estão afastados da escola há mais de 300 dias, é o mais longo afastamento escolar durante período pandêmico do mundo. Então é um responsabilidade dividida por todos nós", explicou ao 'Bom Dia Rio'.

Para evitar aglomerações no transporte público, a rede estadual de educação vai adotar um horário alternativo para o funcionamento das escolas:das 10h às 15h, evitando assim os horários de pico dos ônibus. Além disso, professores que se autodeclararem com comorbidade serão afastados do ensino presencial e vão trabalhar de forma remota.



Ao comentar a crise da água na capital, o secretário deixou claro que a questão é 'excepcional'. Nessas áreas da cidade, a direção das escolas estão acompanhando o caso juntamente conosco, para até se for o caso, fechar aquela unidade. É uma questão de excepcionalidade e é temporário!, finalizou.