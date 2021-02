Polícia quer prender os dois traficantes Divulgação

Publicado 08/02/2021 21:29 | Atualizado 08/02/2021 21:32

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta segunda-feira (8), cartaz com informações que levem à localização e prisão de Hélio Fernandes de Aguiar Júnior, o Cocão, de 26 anos e Wagner Freire da Silva, o Fofão, de 31. Eles são apontados como os líderes do tráfico de drogas que age no município de Tanguá, e já são considerados foragidos.



Ligados a facção Comando Vermelho (CV) eles seriam os responsáveis pelos bailes funks que tem ocorrido na região. Segundo denúncias, o tráfico de drogas da Reta Velha, em Itaboraí, é que estaria financiando os eventos. Por causa disso, traficantes daquela região estariam se deslocando para Tanguá, causando problemas, devido aos bailes, e também pelas vendas de drogas.

Em uma operação realizada na região por policiais militares do 35º BPM (Itaboraí) no ano passado, foi localizado uma metralhadora .30, que tem poder de fogo para derrubar helicópteros. Também foram apreendidas cinco pistolas e duas espingardas calibre 12, e uma grande quantidade de drogas.

Contra os dois constam sete mandados de prisão, sendo todos pelo crime de Homicídio Qualificado. O Disque Denúncia recebe informações sobre foragidos da Justiça pelo telefones (21) 98849-6099

ou (21) 2253-1177.