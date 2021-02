Rio volta ao estágio de normalidade após previsão de chuva Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 09/02/2021 06:43 | Atualizado 09/02/2021 07:20

Rio - O município do Rio voltou ao estágio de normalidade, à 0h desta terça-feira, em relação às condições do tempo, por conta da ausência de previsão de chuva forte para as próximas seis horas, de acordo com o Centro de Operações. Na tarde deste domingo, a cidade entrou em estágio de mobilização, devido à previsão de chuva moderada a forte na cidade

Ainda segundo o Centro de Operações, o estágio de normalidade significa que não há fatores de risco de curto prazo e ocorrências que provoquem alteração significativa no dia a dia do carioca.

Segundo o Alerta Rio, no momento, o Radar do Sumaré não detecta núcleos de chuva em seu raio de alcance. A madrugada foi de céu encoberto a nublado, sem chuva no Rio.

A cidade estava em Estágio de Mobilização desde as 14h10 de domingo.

Veja a previsão para os próximos dias:



TERÇA: Mínima: 18°C - Máxima: 28°C (Pancadas de chuva isoladas)

QUARTA: Mínima: 19°C - Máxima: 31°C (Chuva fraca a moderada isolada durante a tarde/noite)

QUINTA: Mínima: 20°C - Máxima: 33°C (Pancadas de chuva isoladas durante a tarde/noite)

SEXTA: Mínima: 20C° - Máxima: 31C° (Pancadas de chuva isoladas ao longo do dia)

SÁBADO: Mínima: 21C° - Máxima: 30C° (Pancadas de chuva isoladas durante a tarde/noite)