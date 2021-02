Por O Dia

As chances de um clube brasileiro em confronto com outro da Europa são cada vez menores, em função do desnível financeiro. Enquanto os nossos seguem acorrentados ao antigo sistema associativo, o que permite certo equilíbrio de forças interno, os grandes clubes do mundo têm donos, sejam empresas, milionários e até mesmo países. O PSG, do Neymar (foto), pertence ao Catar. O lado bom para nós é o equilíbrio nas competições. No Brasileirão, até outro dia, seis dos vinte participantes tinham chance de título, enquanto na Europa a coisa gira entre os mesmos. Repare que o assédio aos nossos jovens valores disparou, enquanto devolvem os veteranos. Como a Seleção é montada com brasileiros que jogam na Europa, o Brasil ainda entra nos mundiais catalogado entre os favoritos, mas, nas competições entre clubes, nossas chances são cada vez menores. E, se um dia o mundial entre clubes substituir a Copa do Mundo, nossas vitórias serão zebras.

ALTA TENSÃO NO BRASILEIRO

Enquanto os rubro-negros se preparam para juntos ligarem secadores na esperança de que o Sport, do técnico Jair Ventura, trave o Internacional do Abel Braga, líder do Campeonato Brasileiro, os vascaínos se apegam a Nossa Senhora das Vitórias pedindo proteção contra o rebaixamento na partida mais quente da noite. O técnico do Vasco, Vanderlei Luxemburgo, sabe que a vitória sobre o Fortaleza ainda não garante a salvação, mas a derrota poderá ser fatal para o Cruzmaltino. Noite quente.

PEDALADAS

O interminável Loco Abreu, aos 44 anos, vai disputar o Campeonato Mineiro pelo Athletic, de São João del Rei, seu sexto clube no Brasil. Túlio Maravilha se animou com a notícia.

O Fluminense pega o Galo, nesta noite, no Maracanã, de olho na vaga para a Copa Libertadores.

Rafinha está de volta ao Brasil depois de apenas cinco meses na Grécia.

A torcida colorada quer que o técnico Abel Braga fique no clube.

BOLA DENTRO

Cuca deixa o Santos com um belo retrospecto. Nenhum outro treinador enfrentou tantas dificuldades e, mesmo assim, os resultados foram acima das expectativas.

BOLA FORA

Carlos Augusto Montenegro acusa goleiro Gatito Fernández de covardia e provoca dura reação do jogador. Tudo que o Botafogo não precisa nessa hora difícil.