Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) Foto: Arquivo MAIS

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 08:35 | Atualizado 10/02/2021 09:11

Rio - Um adolescente suspeito de participar da morte do policial civil Rodrigo Costa Roboredo no dia 14 de janeiro , foi apreendido, nesta terça-feira, por agentes da a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG).

Rodrigo, de 37 anos, foi surpreendido por três bandidos armados que abordaram ele e a família na Rua Ricardo Campelo, no bairro Camarão. Segundo informações da polícia, ele teria reagido à ação depois que os assaltantes ameaçaram sequestrar a esposa e a filha dele.

Na troca de tiros, o agente conseguiu balear Gabriel de Souza Soares, que morreu no local. Rodrigo foi atingido no peito e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), mas não resistiu.

As investigações para a captura do jovem já vinham acontecendo nos últimos dias. Policiais civis estiveram em vários endereços onde o adolescente estaria.

O adolescente se apresentou na DHNSG acompanhado por seu advogado e confessou ter participado do crime. Ele foi encaminhado para o Degase.

No dia 20 de janeiro, agentes da Delegacia de Homicídios prenderam David Nunes de Azeredo por guardar a arma usada na morte de Rodrigo.

Os policiais que investigam o caso conseguiram identificar e localizar David, que aparece nas imagens de segurança pegando o objeto, que ficou no local do crime. De acordo com a polícia, ele negou as acusações no primeiro momento, mas após ser confrontado pelos agentes, confirmou que havia encontrado a pistola no chão e disse que só não a entregou por estar com medo de ser envolvido na morte de Rodrigo.



Os policiais foram até a casa de David e, além da arma utilizada no crime, uma pistola calibre .380, acharam um revólver calibre .38, que ele também não tinha permissão usar.



David foi levado para a delegacia, autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, mas foi liberado após pagar fiança.

