Secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, e Nonato Mesquita, diretor do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), filial Rio, após reunião que tratou do acordo

Por MARTHA IMENES

Publicado 11/02/2021 06:00 | Atualizado 11/02/2021 13:53

A parceria para ampliar os locais de vacinação contra a covid-19 no Rio de Janeiro deu mais um passo: ontem o secretário municipal de Saúde Daniel Soranz recebeu Nonato de Mesquita, representante do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi). Na pauta a cessão da sede do sindicato, que fica na Praça Olavo Bilac 5, no Centro, para ser mais um polo de imunização contra covid.



Segundo ofício recebido por Soranz, que O DIA teve acesso com exclusividade, a entidade se compromete a atender "todos que estiverem adequados aos parâmetros de cada fase, estipulada para a vacinação, bem como as diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde".



"A estrutura do prédio da nossa sede dispõe de salas e amplo auditório, que reúne cndições necessárias e adequadas para o atendimento de milhares de idosos em conformidade aos protocolos sanitários", diz o ofício.



De acordo com Nonato de Mesquita, diretor do sindicato, neste momento as pessoas que estão sendo atendidas nos postos representam um número moderado, mas quando chegar a faixa de 60/65 anos em diante, o número de atendimentos deve triplicar.



"O secretário foi muito receptivo, agora é a fase de estruturação e organização. Acredito que depois do Carnaval já tenhamos tudo organizado", comemora Mesquita.



Outro ponto antecipado pelo dirigente sindical foram os profissionais que vão atuar no polo avançado do Sindicato dos Aposentados: "No Rio será necessário colocar profissionais da saúde para atuar no atendimento".

Mais outra faixa etária em São Paulo

Presidente do Sindnapi, João Batista Inocentini Ricardo Flaitt/Divulgação

Em São Paulo, o posto de vacinação instalado na sede do Sindnapi, vai começar a vacinar os idosos com 85 anos ou mais a partir de amanhã. De acordo com o sindicato, para receber a vacina não é necessário agendamento prévio. Basta o idoso apresentar um documento com foto para confirmação da idade.

O posto do Sindicato dos Aposentados está aberto para atendimento de todos os cidadãos, independentemente de estar associado à entidade. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8 às 17 horas.



"Este é um momento em que toda sociedade precisa mobilizar forças para vencer esse vírus. O posto de vacinação no sindicato é a nossa contribuição, principalmente aos idosos, que são as principais vítimas dessa doença”, destaca João Batista Inocentini, presidente do sindicato.



E quem perdeu a primeira etapa?

"Os cidadãos com 90 anos ou mais, que não se vacinaram na primeira etapa, que se iniciou em 8 de fevereiro, também poderão se dirigir ao posto de vacinação que serão atendidos prontamente", afirmou Inocentini.

