Animal foi resgatado em motor de veículo no bairro Deodoro, na Zona Oeste da cidade Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 22:03 | Atualizado 10/02/2021 22:05

Rio - Um cachorro que foi encontrado nesta manhã no motor de um veículo no bairro de Deodoro, na Zona Oeste do Rio, virou mascote do 14º BPM (Bangu). PMs da unidade ajudaram no resgate do animal, que estava no carro de um motorista que saiu de Madureira, na Zona Norte da cidade, e só percebeu que havia algo estranho quando estava a caminho do trabalho, em Deodoro.



O cachorro ficou abrigado no batalhão esperando que o dono aparecesse, porém ninguém foi até o local. Os agentes decidiram, então, adotar o cachorro, que ainda não tem um nome.

Em nota, a Polícia Militar informou que "PMs que atuavam pelo Regime Adicional de Serviço (RAS) do 14ºBPM foram abordados pelo condutor de um veículo pedindo ajuda. Após revistar o veículo, os agentes encontraram um cachorro na parte interna do carro e o animal foi retirado, sendo deixado no batalhão provisoriamente."