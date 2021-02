Movimento de clientes no comércio do Saara para o Carnaval Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 09:22 | Atualizado 11/02/2021 12:57

Rio - A Polícia Militar e O Corpo de Bombeiros irão atuar em esquema especial para evitar aglomerações durante o feriado de Carnaval, de sábado (13) até terça-feira (16), por conta da pandemia da covid-19. O plano da Subsecretaria de Gestão Operacional prevê o efetivo de 13.828 policiais militares nas ruas e 2 mil viaturas circulando diariamente em todo o estado. Já os bombeiros irão reforçar as ações de fiscalização em eventos de reunião de público. As vistorias noturnas, que já acontecem de quarta a domingo, serão estendidas para a segunda e a terça. Os agentes de todos os quartéis estarão de sobreaviso para atender os chamados via denúncia da população.



Na capital fluminense, cujas regras para o feriado prolongado foram estabelecidas pelo Decreto Municipal, os policiais militares atuarão juntamente com guardas municipais e agentes do Detro. Haverá pontos de bloqueios para proibir o acesso de ônibus fretados em vias expressas estratégicas, como Linha Amarela, Transolímpica, Trevo das Missões e Grota Funda.

O planejamento também segue um modelo com reforço de patrulhamento nas áreas centrais da cidade e na orla da capital, com reforço na Operação Verão, iniciada desde o início da temporada.

O policiamento previsto no Programa Viagem Segura será reforçado durante o período do Carnaval. O programa já funciona aos finais de semana para ampliar a segurança nas rodovias estaduais e federais, estas através de parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).



Na Região dos Lagos, policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) reforçarão o patrulhamento das cidades litorâneas. Já os policiais do RECOM (Rondas Especiais e Controle de Multidões) e do GETEM (Grupamento Especial Tático em Motopatrulhamento) atuarão no trecho da rodovia BR-101 Norte, entre os municípios de Niterói e Itaboraí.



Para garantir o reforço de efetivo durante o feriado prolongado, a Secretaria de Polícia Militar determinou a suspensão de férias e folgas.



Balanço da atuação dos Bombeiros



Desde novembro, a corporação dos bombeiros já realizou mais de 751 procedimentos administrativos - entre emissão de notificações, autos de infrações e interdições em todo o estado. Neste período, foram registradas 178 interdições. Até esta quarta-feira (10), foram registradas 559 denúncias relacionadas a aglomerações em eventos.