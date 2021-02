Intenso tiroteio assusta moradores em Angra dos Reis Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 12:29 | Atualizado 11/02/2021 16:05

Rio - Moradores de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, amanheceram ao som de tiros nesta quinta-feira (11). Segundo informações da Polícia Militar, agentes do 33° BPM (Angra dos Reis) foram verificar uma denúncia na Rua Santo Antônio, número 530, no Morro do Santo Antônio, e ao chegar ao local foram recebidos por criminosos armados que atiraram contra a equipe. Houve troca de tiros.

ATENÇÃO MORADORES.



muito tiro no centro de Angra dos Reis. pic.twitter.com/HJkrNrAKKW — CPX DA PENHA &CPX DO ALEMÃOOFC (@PenhaCpx) February 11, 2021 Bom dia Angra dos Reis nada como um tiroteio pra começar o dia né. pic.twitter.com/BxwpEUVlUO — Thainara Vitorino (@tatavictorino) February 11, 2021

Publicidade

De acordo com a Polícia Militar, não houve registro de feridos. Ninguém foi preso e nada foi apreendido. A ocorrência foi registrada na 166ª DP (Angra dos Reis).