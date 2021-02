Homem tenta se esconder em bar após ser acusado de estuprar adolescente Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 16:20

Rio - Um homem fugiu de populares que o acusavam de estupro contra um adolescente de 13 anos e se escondeu em um bar na Rua do Riachuelo, na Lapa, na tarde desta quinta-feira (11). De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 5º BPM (Praça da Harmonia) percebeu a ação suspeita do preso, sem identidade revelada, e fez a abordagem no local

Uma mulher identificou o homem e o acusou de ter estuprado o seu filho no dia 31 de dezembro do ano passado.

Publicidade

O homem foi levado para a 5ª DP (Centro) e a ocorrência está em andamento. A Polícia Civil ainda não confirmou se o preso será investigado pelo crime.