Luciano Belford/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 20:03 | Atualizado 11/02/2021 20:06

Rio - Até domingo a Secretaria municipal de Saúde (SMS) do Rio saberá se será preciso interromper o calendário de vacinação no município. Nesta quinta-feira (11) a pasta afirmou que o estoque de vacinas na capital irá durar até sábado (13), comprometendo o calendário de vacinação na semana que vem. A secretaria trabalha com duas hipóteses para manter o cronograma: antecipar doses da Coronavac que estão armazenadas com a Secretaria estadual de Saúde (SES), ou receber, até terça, uma nova remessa de imunizantes da Oxford/Astrazeneca.

Caso uma nova remessa de vacinas da Astrazeneca/Oxford não chegue, a demanda da semana que vem é de 20 mil pessoas por dia, num grupo que soma cerca de 105 mil pessoas (80 a 85 anos) ficará prejudicada.

A outra alternativa, que seria antecipar o uso das 50 mil doses de Coronavac que seriam aplicadas daqui a 28 dias, dependem da liberação do Ministério da Saúde. Além da liberação, é preciso que haja garantia da entrega de uma grande remessa no dia 23, como está previsto pelo Instituto Butantã. Mas, diante da declaração do secretário de estadual de Saúde, esta é uma alternativa remota.

"Estamos enviando a primeira dose apenas. Apesar de todas as pressões, vamos armazenar a segunda dose para garantir o cumprimento do esquema vacinal. A partir do momento em que tenhamos certeza da chegada de novas doses pelo Ministério da Saúde, poderemos distribuir essa segunda remessa. Não adianta pressionar para que a Secretaria entregue a segunda dose junto, porque não vamos dar. Não sabemos como os municípios vão gerir isso e não vamos deixar de garantir a imunização completa", disse Carlos Alberto Chaves.

A vacinação no município do Rio na semana que vem está garantida somente para a aplicação das segundas doses da Coronavac em quem tomou a imunização no mês passado, ou seja, profissionais de saúde e idosos institucionalizados, que somam cerca de 115 mil pessoas.

Até a noite desta quinta, os dados das secretarias mostravam números de 336.508 pessoas vacinadas no estado do Rio e 222.736 na capital.

Novas remessas para 92 municípios

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) concluiu, nesta quinta-feira (11), a entrega de uma nova remessa da vacina CoronaVac contra a covid-19, com 131.110 doses, para os 92 municípios do estado.

No último fim de semana, o Ministério da Saúde (MS) encaminhou para o estado do Rio de Janeiro 282.200 doses da vacina. Metade deste lote permanece armazenada na câmara fria da CGA e será enviada aos municípios dentro do prazo (21 dias) para aplicação da segunda dose, garantindo o cumprimento do esquema vacinal.



A Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS) enviou ofício aos 92 municípios afirmando ser de extrema importância que os responsáveis técnicos e gestores municipais organizem suas ações de imunização, priorizando os grupos elencados no Programa Nacional de Imunizações (PNI) e de acordo com o número de doses que serão aplicadas no dia, para que o frasco multidoses seja utilizado em sua plenitude.

Entre os dias 18 de janeiro e 9 de fevereiro, a SES recebeu 1.040.320 doses de vacina contra a covid-19, sendo 855.320 da CorovaVac e 185 mil da Oxford/AstraZeneca.