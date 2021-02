Eike Batista Arquivo/Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 21:00

Rio - O empresário Eike Batista foi condenado a 11 anos e 8 meses de prisão e ao pagamento de multa de R$ 811 milhões pelos crimes de manipulação do mercado de capitais e uso de informação privilegiada. O processo tramita na 3ª Vara Criminal Federal do Rio, e cabe recurso. As informações foram divulgadas pelo portal G1.

A reportagem destaca trecho da decisão da juíza Rosália Monteiro Figueira. Segundo ela, "Eike demonstrou fascínio incontrolável por riquezas, ambição sem limites que o levou a operar no mercado de capitais de maneira delituosa, com extremo grau de reprovabilidade".

O processo foi motivado por denúncia do Ministério Público Federal (MPF), que acusou Eike Batista de divulgar a investidores interessados na compra de ações da petroleira OGX informações otimistas que se mostram enganosas, obtendo lucros indevidos com a venda de ações da empresa.

Na denúncia, o MPF ainda destaca que o empresário anunciou aos investidores o aporte de R$ 1 bilhão na empresa OGX, induzindo a erro a precificação das ações da empresa, que ficaram supervalorizadas. Porém, Eike Batista, segundo o MPF, omitiu de forma intencional circunstâncias que o desobrigavam desse investimento, que nunca aconteceu.