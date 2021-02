João Filipe Barbieri deixou a prisão em Bangu com um alvará de soltura falso, em novembro de 2018. Reprodução Internet

12/02/2021

Rio - O Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro instaurou, nesta quinta-feira (11), uma investigação para apurar a fuga do condenado João Filipe Barbieri da penitenciária de Bangu, em 18 de novembro de 2020, por meio de alvará supostamente falso.

O MPF requisitou a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro todas as informações relacionadas aos fatos narrados, inclusive cópia do suposto falso alvará de soltura de Barbieri. Os ofícios com esses requerimentos foram expedidos em caráter de urgência e também foram enviados a 8ª Vara Federal Criminal.

Megatraficante usa alvará falso para fugir da cadeia

Considerado um dos maiores traficantes de armas do mundo, João Filipe Barbieri deixou a cadeia no Rio após cumprir apenas três dos 27 anos de detenção. A saída, contudo, não se deu por meio de uma fuga, e sim pela porta da frente - com um alvará falso. Ele deixou o complexo de Bangu, na zona oeste da cidade, em novembro de 2020.

Revelado nesta terça-feira (9) pela TV Globo, o caso ainda está sendo apurado e envolve a Justiça Federal e a Secretaria de Administração Penitenciária. O traficante é enteado de Frederick Barbieri, homem conhecido como "Senhor das Armas" e que está preso nos Estados Unidos. A quadrilha teria enviado mais de mil fuzis ao Brasil dentro de aquecedores de piscina.

A soltura de Barbieri se deu por meio de uma decisão interlocutória, segundo a reportagem, o que representa que seria uma decisão tomada durante o processo sem a resolução de mérito definitivo do caso. Nesta segunda-feira, 8, após ser questionada pelo desembargador federal Marcello Granado, a Seap informou o número do alvará que culminou na libertação, mas sem anexar os documentos. Eles teriam sido fornecidos pela 8ª Vara Federal Criminal do Rio.

A Justiça Federal, no entanto, nega que tenha emitido qualquer alvará para tirar Barbieri da cadeia. Ao descobrir o esquema, Granado ordenou a prisão imediata dele e de outro preso solto por meio da mesma falcatrua, João Victor Silva Roza, e afirmou que vai pedir explicações à Seap e ao Ministério Público. Procurada, a Seap afirmou que está apurando o caso.

Em nota, a Secretaria de administração penitenciária informou que o caso está sendo apurado. Segundo eles, João Filipe Barbieri, não consta no sistema prisional desde 18 de novembro de 2020.