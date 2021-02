Trânsito no Rio segue lento na véspera do Carnaval Foto: Reprodução / Centro de Operações Rio

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 18:36 | Atualizado 12/02/2021 18:40

Rio - O trânsito na cidade do Rio continua lento na noite desta sexta-feira, último dia útil antes do feriado de Carnaval. Até às 18h, de acordo com o Centro de Operações Rio, o pico de congestionamento em toda a cidade foi de 99 quilômetros.

Na Ponte Rio-Niterói, principal acesso da capital à Região dos Lagos, a travessia para a Região Metropolitana está lenta. De acordo com a concessionária EcoPonte, o tempo estimado de travessia é de 34 minutos no sentido Niterói. Os acessos ao pedágio e na saída para a Alameda São Boaventura apresentam lentidão. Já no sentido do Rio, o tempo de travessia é de 13 minutos.

Publicidade

Na Linha Vermelha o trânsito está lento no sentido à Baixada Fluminense, entre o Fundão e o Galeão. Em direção ao Centro do Rio, há retenção na altura do Caju. Já na Avenida Brasil, há lentidão em direção ao Centro do Rio desde a Fiocruz, em Manguinhos, até o acesso à Ponte Rio-Niterói.

Expectativa para o trânsito

Publicidade

A Ecoponte estima a passagem de aproximadamente 277 mil veículos desde esta quinta-feira (11) até sábado (13) saindo do Rio em direção a Niterói e Região dos Lagos. Para a volta, 173 mil veículos seguirão no sentido Rio a partir da Quarta-Feira de Cinzas (17) e quinta (18).



No total, a companhia calcula um total de 1,8 milhão de veículos na Ponte Rio-Niterói, entre esta última quarta (10) e a próxima segunda após a semana de carnaval (22).