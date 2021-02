Aos 87 anos, o sambista Monarco vibrou com a vacina contra a covid-19: "Eu quero cantar, andar, abraçar meus amigos" Lucas Cardoso/O Dia

Por Lucas Cardoso

Publicado 13/02/2021 08:49 | Atualizado 13/02/2021 15:53

fotogaleria Rio - Palco de muita alegria nos carnavais, o Sambódromo abriga a esperança neste 2021 sem desfiles: o local é um dos pontos de vacinação drive-thru contra a covid-19 para idosos a partir de 85 anos. Na manhã deste sábado (13), o secretário de Saúde, Daniel Soranz, esteve na Marquês de Sapucaí para acompanhar a imunização de personalidades do Carnaval carioca, que teve início às 7h30. Havia a previsão de que o prefeito Eduardo Paes também estivesse presente, mas ele não compareceu.

O primeiro a ser vacinado foi o sambista da Velha Guarda da Portela Monarco, de 87 anos. Emocionado e segurando a caderneta de vacinação, o músico comemorou e falou sobre a emoção de estar imune contra a covid-19: "Vacina sim! A emoção é muito grande de estar aqui", vibrou. Ele contou de sua “sensação de esperança” e do quanto esperava pela imunização: "Eu quero cantar, andar, abraçar meus amigos. Estava contando nos dedos os minutos até tomar essa vacina", disse.

"A vacina é essencial nesse momento de dor. Vem para nos tirar dessa situação. Perdi muitos amigos. Espero que Deus ilumine eles. Vamos nos vacinar, para acabar com isso. O povo quer alegria. Carnaval tem muitos por aí! A vida é uma só. Vacina sim. Esse é o meu apelo", reforçou o cantor e compositor.

Lizette José dos Prazeres, de 85 anos, do Império Serrano, também comemorou a vacinação e se disse empolgada com a situação. "Só de estar aqui no Sambódromo já estamos felizes. Estava com saudade. Lembro dos carnavais passados, das festas. Que isso possa voltar logo com a vacinação", pediu a sambista.

Questionada sobre o que faria quando a pandemia acabar, Marsilia Lopes, de 85 anos, disse que a primeira coisa será visitar a quadra da Portela. "Não vejo a hora", disse a idosa, que fez questão de sair do carro e ir caminhando até o local de vacinação. Ela foi o primeiro destaque feminino da Portela e hoje tem o título de "Mãe dos Destaques".

A saudade da quadra também é o sentimento de Edna Maria Pereira Praxedes, 86 anos, primeira Porta-Bandeira da Velha Guarda da Viradouro. "Para nós que passamos tanto tempo aqui no Sambódromo, é uma emoção diferente. Não via a hora. Tomara que essa fase passe logo. Quero logo voltar para a quadra e desfilar até os 100 anos", diz, após ser vacinada.

Logística de Vacinação

O morador do Grajaú, na Zona Norte, Celso de Abreu Penzek, 56, elogiou o esquema montado para a vacinação conta covid-19 no Sambódromo. Ele trouxe a mãe, Carmem de Abreu Penzek, de 86 anos, para receber o imunizante. "Achei ótimo! Acima das expectativas. Não tivemos problemas para acessar o posto e todos estão sendo muito atenciosos desde a triagem, lá no início, até aqui", disse.