Por O Dia

Publicado 13/02/2021 11:12 | Atualizado 13/02/2021 12:40

Rio - Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) São João prenderam, na madrugada deste sábado (13), um homem, em flagrante, no momento em que assaltava uma igreja na Rua Barão do Bom Retiro, no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio. O nome do preso não foi divulgado.

Os militares faziam o policiamento na região quando foram acionados por um pedestre, que informando que relatou o furto na igreja. A equipe foi ao local indicado e encontrou o ladrão, preso em flagrante.

Na ação, uma guitarra, uma televisão e um notebook foram recuperados. A ocorrência foi encaminhada para a 25ª DP (Engenho Novo).

Igreja na Zona Norte é alvo de assaltantes