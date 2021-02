Daniel Soranz, secretário municipal de Saúde Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por Lucas Cardoso e Lucas Mathias*

Publicado 13/02/2021 11:37 | Atualizado 13/02/2021 14:43

Rio - O Secretário de Saúde da cidade do Rio, Daniel Soranz, esteve, neste sábado (13), no Sambódromo para evento que vacinou personalidades do Carnaval carioca contra a covid-19. Sem desfiles neste ano, o local funciona como drive-thru na campanha de vacinação e, no momento, imuniza idosos acima de 85 anos. A presença do prefeito Eduardo Paes também era prevista, mas ele não compareceu. Soranz afirmou que, caso o Ministério da Saúde não entregue novas doses, “a interrupção da vacinação acontecerá na terça-feira (16)”.



Soranz explicou que está aguardando posicionamento do Ministério da Saúde. "Se não houver lote de novas doses, a gente tem vacina para o grupo de 84 anos na segunda-feira(15) e de 83 anos na terça", explicou. Segundo ele, já estava previsto que a campanha de vacinação contra a covid-19 poderia ter interrupções:



"Desde o início nós sabíamos que essa ia ser uma campanha de vacinação que depende da chegada de doses. O importante é que a gente tenha um sentimento de urgência para vacinar a população. Não pode ficar esperando. O ideal é que a gente antecipe quando tem dose de vacina e segure quando não tem. A antecipação foi super importante, com idosos acima de 90 e 85 anos, na frente de muitas capitais do Brasil. Agora, a gente interrompe e volta quando tiver mais doses", declarou Soranz.



Questionado sobre a data para a chegada dessas novas doses da vacina, que possibilitariam a sequência no plano de imunização, o secretário explicou que os prazos para envio são definidos pelo Ministério da Saúde. "Acho que o Ministério da Saúde vai poder dar definições mais exatas de quando a gente recebe vacinas aqui no Brasil. Por enquanto, a gente mantém a campanha até terça-feira", enfatizou.



O secretário também repercutiu a fala do Ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, que prometeu vacinar toda a população brasileira até o fim deste ano. "É uma logística bastante complexa, essa dos complexos produtivos de vacina. É necessário olhar os dados mais profundamente, mas o mais importante é a gente conseguir vacinar as pessoas que estão morrendo, que são os idosos acima de 60 anos".



Festa da saúde



De acordo com Soranz, a expectativa é de vacinar 1.500 idosos dentro da faixa etária programada até o fim do dia no posto do Sambódromo. "Esse espaço representa nossa cultura. Hoje é um espaço de saúde. A gente está com muita esperança de poder vacinar a nossa população", disse.



Até o momento, o município já imunizou 220 mil pessoas. "A gente conta com o trabalho de 10,5 mil profissionais de saúde em 232 pontos de vacinação na cidade que estão funcionando hoje, até o meio dia, e também nos drive-thrus".

