Policiais do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas apreenderam 28 tabletes de maconha Divulgação/PMERJ

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 13:57 | Atualizado 13/02/2021 14:11

Rio - Policiais do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) prenderam, na manhã deste sábado, um homem que estava com 28 tabletes de maconha na Rodoviária Novo Rio, no bairro Santo Cristo, na Região Central. O nome do preso não foi divulgado.

28 tabletes de maconha foram apreendidos na Rodoviária Novo Rio, no bairro Santo Cristo, por policiais do

Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas - #BPTur. A droga estava com um homem, que acabou preso. O caso foi encaminhado à 17ª DP.



Estamos nas ruas!! #PMERJ pic.twitter.com/22xtgkQdRj — @pmerj (@PMERJ) February 13, 2021

Publicidade

As circunstâncias da prisão não foram reveladas. Ainda não se sabe para onde ele estava levando a droga ou se entregaria para alguém no local. A ocorrência foi encaminhada para a 17ª DP (São Cristóvão).