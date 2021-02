Agentes da PRF encontraram quase 7 mil pinos de cocaína que seriam transportados até São Paulo. Divulgação/PRF

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 18:39

Rio - A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, neste sábado (13), 7 quilos de cocaína e prendeu um homem em uma ação na Rodovia Presidente Dutra, altura do município de Seropédica. Segundo a PRF, a droga apreendida totaliza quase R$ 100 mil. O nome do preso não foi divulgado.

O carro foi parado durante uma fiscalização que abordava a diversos veículos que saíam do Rio de Janeiro. Os policiais realizaram algumas perguntas ao motorista, que não soube responder às perguntas e demonstrou bastante nervosismo.

Na busca realizada no interior do automóvel, foram encontrados quase 7 mil pinos de cocaína rotulados com valores de R$ 10 e 20. O motorista confessou que o carro havia sido abastecido com a droga na comunidade do Complexo do Alemão, e que seu objetivo era transportá-la até a cidade de São Paulo.



Os policiais também encontraram algumas irregularidades nos elementos identificadores do veículo e acionaram a perícia. A ocorrência foi encaminhada a Polícia Civil.

Em nota, a PRF diz que reforçou o policiamento e a fiscalização nas rodovias federais fluminenses em virtude do feriado. Durante todo o período de carnaval, serão realizadas diversas blitzes e patrulhamento móvel, inclusive com o uso de aeronave e motopoliciamento na BR-101, região de Niterói.