Por O Dia

Publicado 13/02/2021 21:16 | Atualizado 13/02/2021 22:11

Rio - Um ônibus saiu da pista e caiu no canal do Rio Maracanã, na Rua São Francisco Xavier, na Tijuca, Zona Norte do Rio, na noite deste sábado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da região foi acionado às 20h06 e encontrou o motorista do veículo e um passageiro levemente feridos. O motorista foi atendido e liberado no local, já o passageiro recusou atendimento.



De acordo com a corporação, o ônibus tombou para dentro da calha do rio e ficou com a parte traseira no ar.

Por conta do acidente, a Avenida Maracanã foi interditada no sentido Praça da Bandeira. O trânsito segue intenso no local. As opções de trajeto para quem segue para o Centro são as ruas Conde de Bonfim e Barão de Mesquita.