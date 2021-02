Acidente deixou duas pessoas mortas Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 19:45 | Atualizado 15/02/2021 21:33

Rio - Uma mulher e uma criança morreram atropeladas, na tarde desta segunda-feira, na Avenida Brasil, na altura da Rodovia Washington Luis. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Kelly Cristina de Oliveira, 31 anos, e uma criança não identificada foram atropeladas por um caminhão e morreram no local.

Às 18h, o Viaduto do Trevo das Missões já estava com uma faixa liberada, sentido BR-040, no entanto os motoristas ainda enfrentavam lentidão no trecho. Às 20h15, o Centro de Operações Rio (COR) informou que a via já está completamente liberada.

Para desviar do trânsito intenso, motoristas podem pegar como rota alternativa a Linha Vermelha, já que a via apresenta boas condições em ambos os sentidos.