Rio - A manhã de domingo (14) no Rio foi marcada pela volta do sol, com aumento da nebulosidade ao longo do dia. Segundo o boletim meteorológico do Centro de Operações do Rio (COR), o tempo na cidade ficará instável, com céu nublado e previsão de pancadas de chuva isoladas durante à tarde e à noite. A temperatura deve registrar máxima em torno de 32° e mínima de 20°.

A previsão para os próximos quatro dias também é de tempo instável. O céu deve ficar céu nublado e são esperadas pancadas de chuvas à tarde e noite, com temperatura média oscilando entre a máxima de 35° e a mínima de 20°C.

De acordo com o COR, o Rio retornou ao estágio de normalidade, às 8h25 desta manhã, devido à ausência de previsão de chuva moderada para as próximas seis horas. A cidade estava em Estágio de Mobilização desde as 20h35 deste sábado (13) em função das fortes chuvas que foram registradas nos últimos dias.

Segundo o Alerta Rio a previsão do tempo na parte da manhã é de céu parcialmente nublado e chuva fraca em pontos isolados da cidade e, até o momento, o Radar do Sumaré não detectou núcleos de chuva em seu raio de alcance.