Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) garantiu, neste domingo, a vacinação até segunda-feira (15) para os idosos de 84 anos, e na terça, 16, idosos de 83 anos, além dos idosos de instituições, indígenas e quilombolas e dos profissionais de saúde da Atenção Primária envolvidos na campanha. No entanto, questionada pelo DIA se será preciso interromper o calendário de imunizações, a pasta não respondeu.



A secretaria trabalha com duas hipóteses para manter o cronograma: antecipar doses da Coronavac que estão armazenadas com a Secretaria estadual de Saúde (SES), ou receber, até terça, uma nova remessa de imunizantes da Oxford/Astrazeneca. "A SMS está na expectativa da chegada de novas remessas nos próximos dias para seguir com o calendário", disse em nota.

Caso uma nova remessa de vacinas da Astrazeneca/Oxford não chegue, a demanda da semana que vem é de 20 mil pessoas por dia, num grupo que soma cerca de 105 mil pessoas (80 a 85 anos) ficará prejudicada.

A outra alternativa, que seria antecipar o uso das 50 mil doses de Coronavac que seriam aplicadas daqui a 28 dias, dependem da liberação do Ministério da Saúde. Além da liberação, é preciso que haja garantia da entrega de uma grande remessa no dia 23, como está previsto pelo Instituto Butantã. Mas, diante da declaração do secretário de estadual de Saúde, esta é uma alternativa remota.

Eduardo Paes espera que Prefeitura do Rio receba mais vacinas até segunda

"A gente está com muita expectativa de que nos próximos dias, nas próximas 24, 48 horas, cheguem mais vacinas. É óbvio que você vai diminuindo a idade e vai cada vez atingindo mais gente. Então a gente tem uma expectativa de que amanhã, mais tardar, segunda-feira, já chegam algumas doses, e chegando a gente segue a nossa programação normal", declarou o prefeito.



Eduardo Paes afirmou ainda que a Secretaria Municipal de Saúde, atualmente, tem em seu estoque doses para seguir com o plano de vacinação até terça-feira. "O Daniel me disse que até terça-feira, com a quantidade que a gente tem, a gente dá conta, a partir de terça, não", contou.