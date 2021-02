Boletim deste domingo (14) Reprodução

14/02/2021

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este domingo, 554.835 casos confirmados e 31.487 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, foram contabilizados 795 novos casos e 104 mortes. Entre os casos confirmados, 519.564 pacientes se recuperaram da doença.



De acordo com a pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 é de 59.1%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 43.6%.



Prefeitura garante segunda dose da vacina



A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) garantiu, neste domingo, a vacinação até segunda-feira (15) para os idosos de 84 anos, e na terça (16), idosos de 83 anos, além dos idosos de instituições, indígenas e quilombolas e dos profissionais de saúde da Atenção Primária envolvidos na campanha. No entanto, questionada pelose será preciso interromper o calendário de imunizações, a pasta não respondeu.

A secretaria trabalha com duas hipóteses para manter o cronograma: antecipar doses da Coronavac que estão armazenadas com a Secretaria estadual de Saúde (SES), ou receber, até terça, uma nova remessa de imunizantes da Oxford/Astrazeneca. "A SMS está na expectativa da chegada de novas remessas nos próximos dias para seguir com o calendário", disse em nota.