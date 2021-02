A SMS afirma que a procura no CMS Heitor Beltrão, na Tijuca, foi maior devido ao não funcionamento do posto de vacinação da UERJ Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por Thuany Dossares

Publicado 15/02/2021 17:35 | Atualizado 15/02/2021 17:39

Rio - O Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão, na Tijuca, Zona Norte do Rio, registrou uma alta procura pela da vacina contra a covid-19, na manhã desta segunda-feira. A demanda foi tamanha, que a unidade chegou a ficar sem doses do imunizante por cerca de 20 minutos.



No início da manhã, o prefeito Eduardo Paes publicou em suas redes sociais que terá que interromper a campanha de vacinação a partir de terça-feira, pois as doses que estavam previstas para chegar nesta segunda não chegaram e que uma nova remessa só deve ser entregue na próxima semana.



Entretanto, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio, a grande procura no posto da Tijuca não aconteceu pelo medo de falta de vacinas, mas sim porque o ponto de vacinação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), no Maracanã, não estava funcionando.



A pasta ainda informou que 430 doses foram aplicadas apenas nas duas primeiras horas de funcionamento do Heitor Beltrão. Mesmo com a paralisação da vacinação por um período, a SMS garante que não houve confusão na unidade.



Nesta segunda-feira, a imunização foi para os idosos de 84 anos e na terça-feira, será a vez dos de 83. Segundo Paes, até o início desta manhã, a cidade do Rio já vacinou quase 245 mil pessoas. "Estamos prontos (...). Só precisamos que a vacina chegue. Nova leva deve chegar do Butanta na próxima semana", postou o prefeito.