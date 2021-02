O chefe do tráfico de drogas do Morro da Coca Cola, localizado em Arraial do Cabo, foi preso Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 12:36

Rio - Policiais militares (25ºBPM) prenderam o chefe do tráfico de drogas no Morro da Coca Cola, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, na manhã desta quarta-feira. A operação contou com o apoio da Polícia Civil e do Ministério Público.

O chefe do tráfico de drogas do Morro da Coca Cola, localizado em Arraial do Cabo, foi preso por policiais do #25BPM nesta manhã no interior da comunidade.



Com ele, 2 #Pistolas, #Munições, 137 tabletes de maconha, 27 pinos de cocaína e 7 #RádiosTransmissores foram apreendidos. pic.twitter.com/QlL39xeFCw — @pmerj (@PMERJ) February 17, 2021 O suspeito, conhecido como "Zeu", foi preso enquanto dormia em uma casa no interior da comunidade. O local foi cercado pela polícia de Arraial do Cabo, com homens da 6ª Companhia e apoio do GAT de Cabo Frio. Com o traficante, foram apreendidos duas pistolas, um revólver calibre 38, munições, 137 tabletes de maconha, 27 pinos de cocaína e sete radiotransmissores.

O preso era considerado foragido e era procurado desde outubro do ano passado, quando a delegada Patrícia Aguiar pediu à Justiça mandado de prisão contra ele. De acordo com a polícia, na ocasião, Zeu ordenou a morte de uma jovem, de 23 anos, com quem já tinha tido um relacionamento. A mulher foi baleada, mas conseguiu fugir da favela.



"Em um trabalho conjunto realizado pela Polícia Civil, Polícia Militar e Ministério Público, foi possível investigar a fundo a vida desse traficante, reunir diversas provas de seus crimes e agora capturá-lo. Estávamos, desde outubro do ano passado, em busca desse criminoso, que é extremamente violento. Ele possui diversas passagens pela polícia, inclusive por homicídios e tentativa de feminicídio, e vinha aterrorizando a comunidade do Morro da Coca-Cola", disse Patrícia Aguiar.



