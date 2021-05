Por O Dia

Publicado 18/02/2021 07:00

Um vídeo de um morador de Copacabana sendo assaltado e imobilizado até desmaiar na noite desta última terça-feira viralizou na internet, e chamou a atenção para crescente onda de violência que aumenta no bairro da Zona Sul. Em grupos de moradores da região nas redes sociais, os relatos de ações de criminosos contra cidadãos e comércios são atualizados diariamente.

Segundo os dados mais recentes do Instituto de Segurança Pública (ISP), em um levantamento feito na área do 19º BPM (Copacabana), que abrangem os bairros de Copacabana e Leme, os roubos praticados contra estabelecimentos em comparação ao ano passado aumentaram 300%. Os números alarmantes também apontam que, em média, um celular é roubado por dia no bairro. Quanto a assaltos de rua, em geral, Copacabana registra três ocorrências por dia

Moradores fazem apelo nas redes sociais e pedem socorro. "Pelo amor de Deus, a população está no auge do desespero. Comerciantes à mercê da bandidagem, população acuada dentro de casa, tamanha é a quantidade dos assaltos, dos ataques diários em qualquer hora, qualquer lugar. O medo está paralisando a sociedade", escreveu uma moradora em uma página da região.

Só neste mês de fevereiro, os moradores relataram mais de seis assaltos a estabelecimentos, sendo uma farmácia e cinco lojas. No caso da drogaria, uma participante do grupo revelou que um quarteto de criminosos, composto por dois homens e duas mulheres, teria roubado um estabelecimento e chegado a ferir uma funcionária do estabelecimento.

"Copacabana sem segurança nenhuma, está dando até medo andar na orla e não tem providência", escreveu outro membro do grupo.