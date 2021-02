Por O Dia

Publicado 18/02/2021 00:00

O prefeito Eduardo Paes visitou, no último sábado, duas obras que vão melhorar a vida dos moradores da Zona Oeste da cidade. Uma na localidade Vale dos Eucaliptos, em Senador Vasconcelos, e a outra no coletor-tronco de esgoto de Santa Cruz, que beneficiará cerca de 150 mil moradores da região com esgoto tratado. A previsão é que as duas intervenções sejam entregues até o fim do primeiro semestre deste ano.

No bairro de Santa Cruz, ao lado do secretário municipal de Meio Ambiente, Eduardo Cavaliere; e do presidente da Rio-Águas, Guilherme Campos; o prefeito foi até a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), que trata, atualmente, 30 litros por segundo de esgoto. Quando o coletor-tronco estiver concluído, essa capacidade será amplicada para 125 litros por segundo.

Serão, ao todo, 19 quilômetros de coletor subterrâneo, que conduzirão os esgotos de diversos sub-bairros da região para a ETE de Santa Cruz. As obras estão sendo executadas pela Fundação Rio-Águas, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

O coletor-tronco receberá esgotos de localidades como Esplanada do Sol, Zé Pelin, Dreno, Comunidade de Antares, Pedrinhas, Matadouro, Vala do Sangue, em Santa Cruz; Três Pontes, Jardim dos Vieiras, Sete de Abril e Gouveia, em Paciência.

Antes da agenda em Santa Cruz, o prefeito e a secretária de Infraestrutura, Kátia Souza, acompanharam as obras da localidade Vale dos Eucaliptos, que estão com 80% dos serviços executados e vão beneficiar 17 ruas, com pavimentação, drenagem, saneamento e urbanização de calçadas.

"Essa obra traz muita dignidade e qualidade de vida para os moradores. Antes, as ruas aqui eram intransitáveis. Agora, os acessos estão facilitados", afirmou Kátia.

Depois de ouvir as solicitações dos moradores do bairro, o prefeito autorizou intervenção em mais quatro vias, além das 13 já previstas no projeto original.