Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis Foto: Reprodução / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 17:18 | Atualizado 17/02/2021 17:19

Rio - Um homem foi preso em flagrante, nesta quarta-feira, suspeito de receptação na comunidade do Sapê, em Niterói. De acordo com as investigações, ele tem diversas passagens policiais.

O suspeito foi preso após monitoramento do setor de inteligência da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis. Os agentes da DRFA receberam denúncias de que a região abrigava um local de desmanche de carros.