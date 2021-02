Por O Dia

Publicado 18/02/2021 00:00

A busca por se sentir melhor com a aparência é uma constante na vida das pessoas, sejam elas homens ou mulheres. Uma das técnicas que caiu, há algum tempo no gosto da galera, entre anônimos e celebridades, é a harmonização facial. Uma das especialistas nesse tema, que mora e trabalha na Barra da Tijuca, Zona Oeste, Isrraela Massena explica um pouco mais sobre o procedimento, beleza, amor próprio, cuidados, dicas e sua experiência pessoal quando o assunto é autoestima e autoconfiança.

De acordo com a especialista, o procedimento de harmonização é quase unanimidade no mundo dos famosos. Nem sempre os resultados são satisfatórios e têm gerado bastante polêmica e questionamentos. O cantor Lucas Lucco, por exemplo, revelou em suas redes sociais que tem passado por um processo de retirada do preenchimento que fez no rosto. A baixa autoestima, o retardo do envelhecimento e a busca por uma correção estética são os principais motivos para a busca da técnica. Isrraela indica alguns cuidados que devem ser tomados pelos clientes.

"O primeiro passo é buscar um profissional não pelo preço, mas pela capacitação e experiência, que saiba não apenas realizar, mas reverter qualquer tipo de intercorrência. É importante ter paciência, buscar um profissional que se preocupe em planejar de forma detalhada a face para que as indicações sejam assertivas. Além disso, as expectativas precisam estar alinhadas às possibilidades reais de resultado. Sou a favor da harmonização construtiva e indico essa forma de tratamento para os meus pacientes. Busque resultados que possam imprimir beleza com naturalidade. E lembre-se, harmonização facial não significa padronização de face", afirma.

Isrraela conta que o ácido hialurônico é o material mais seguro ao fazer o procedimento, por ser biocompatível e haver a possibilidade de reversão. "Mas é uma harmonização 'temporária', pois o produto é absorvido com o passar do tempo. Dessa forma, o volume possui uma durabilidade que pode variar entre 12 e 18 meses, dependendo da região, quantidade e densidade do ácido hialurônico injetado", detalha ela.

E quem vê a especialista toda segura e bela, não imagina que ela sofreu muito com falta de autoestima por anos. "Não gostava do meu sorriso, dos meus lábios, da minha bochecha, tive muita acne na adolescência. Depois que elas foram embora, minha pele ficou horrível com as cicatrizes. Não gostava do que via no espelho! Quando a gente não gosta, é inevitável não se sentir bem como mulher, esposa, mãe e profissional. Aos poucos, fui passando pelas mudanças que me faziam um bem danado. Recuperei minha autoestima e isso me torna confiante em performar infinitamente melhor em todas as áreas da minha vida. Hoje eu gosto demais de mim", define.

Um dos clientes famosos de Isrraela é o jornalista Fábio Ramalho. "A minha maior preocupação nunca foi despistar a idade e não assumi-la. Todos envelhecemos, mas cada um escolhe como quer chegar lá. No meu caso, o cuidado sempre foi dobrado porque eu sempre estive na televisão. Jamais poderia perder o que me deixa natural no vídeo, no caso, minhas expressões. E aí vinha o dilema: qual é o ponto certo? Por isso procurei pela Isrraela, uma vez saí do consultório dela sem fazer um outro procedimento que queria por ela achar que não era hora", conta ele, satisfeito com o resultado.

O consultório da especialista fica na Av. João Cabral de Mello Neto 850, sala 1224, Barra da Tijuca.