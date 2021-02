Portal dos Procurados pede informações sobre fuzileiro da Marinha do Brasil morto em São Gonçalo Foto: Divulgação / Portal dos Procurados

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 19:05

Rio - O Portal dos Procurados pede informações, nesta quarta-feira, que possam elucidar a morte do fuzileiro naval Matheus Filipe Coelho da Silva, 24 anos. O corpo do militar foi encontrado carbonizado em um carro no domingo, 14, em São Gonçalo, Região Metropolitana. Ele estava desaparecido desde a quinta-feira, 11.

Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) encontraram o corpo de Matheus no banco traseiro de um carro em um terreno baldio, no bairro Monjolos. O delegado Mário Lamblet afirmou que a identidade do corpo foi confirmada através de um exame odontológico, que foi comparado a um exame odontológico recente da vítima.

Publicidade

Com a morte de fuzileiro Matheus, chega a sete o número de agentes de segurança mortos em 2021. Sendo quatro da Polícia Militar, um da Polícia Civil e dois da Marinha do Brasil. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaguaí (DHNSGI) está encarregada das investigações e do inquérito criminal.

O Disque Denúncia recebe informações sobre os envolvidos no crime nos seguintes canais de atendimento:



Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

O Anonimato é Garantido.