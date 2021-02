Polícia Civil prende ex-PM e bombeiro militar suspeitos de tráfico de drogas Foto: Reprodução / Polícia Civil

Publicado 17/02/2021 21:44

fotogaleria Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira, quatro homens acusados de integrar uma quadrilha que traficava drogas em Copacabana, Zona Sul. Estão entre os presos o ex-policial militar Leonardo Scorza Pereira e o irmão, o bombeiro militar Leonel Scorza Pereira. Também foram presos Francisco Jean Pereira Lopes e Márcio Leandro Rodrigues Cruz, que foram vistos pelos policiais jogando as drogas e aparelhos celulares pela janeira do apartamento de um dos integrantes do grupo criminoso.

Os agentes da 13ª DP (Ipanema) encontraram no local uma grande quantidade de substâncias entorpecente, como ketamina, ecstasy, Gi e cocaína, balanças de precisão para a pesagem da droga, além de munições, simulacros de armas, facas, máquinas de cartão de crédito e cartões de créditos em nome de terceiros.

Drogas também foram encontradas no carro de Márcio Leandro Rodrigues da Cruz, que era usado para entregar as drogas. De acordo com as investigações, os carros de Leonardo e Leonel também eram utilizados pelos criminosos para a entrega de entorpecentes.

As investigações também apontam que o grupo traficava drogas para casas noturnas da cidade. Os quatro foram indiciados pela Polícia Civil por tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse de munição de uso permitido.