Rio - A Secretaria Municipal de Educação do Rio começou, nesta quinta-feira, a entrega de kits pedagógicos, do cartão-alimentação no valor de R$ 54,20 e uniformes aos responsáveis de alunos da Rede Municipal de Ensino de todas as regiões do Rio. O material será repassado prioritariamente aos estudantes que forem retornar presencialmente às escolas na próxima quarta-feira, na primeira fase do Plano de Volta às Aulas (Pré-escola, 1º e 2º ano) e também para aqueles que, mesmo estudando de casa, utilizarão todas as possibilidades de ensino remoto proporcionadas pela pasta.



Os responsáveis e alunos serão convocados, de forma escalonada, pelas direções das unidades escolares para a retirada dos kits. A SME informou ainda que os pais deverão aguardar a convocação das escolas. A entrega vai se estender ao longo do mês de fevereiro. Se houver necessidade, devido ao grande quantitativo de alunos e para evitar aglomerações, novas datas podem ser relacionadas. Todos os pais e responsáveis serão devidamente avisados e devem esperar pelas orientações pelos canais oficiais da escola Municipal.



Estarão disponíveis: materiais pedagógicos; livros do Plano Nacional do Livro Didático (PNLD); cartão alimentação; uma camisa de uniforme para todos os alunos e uma camisa extra e um par de tênis para estudantes que participarão de aula presencial.



Os materiais pedagógicos contêm:

- Pré-escola: 1 borracha branca, 1 caderno de desenho, 1 caneta hidrográfica, 1 giz de cera, 1 massa de modelar e 1 pincel nº 8;

- 1º ao 6º ano: 2 lápis grafite e 2 cadernos brochurão;

- 7º ao 9º ano: 1 apontador, 1 borracha branca, 2 lápis grafite, 1 caderno universitário e 1 caneta esferográfica azul.