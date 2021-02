Detran-RJ Reprodução/Internet

Publicado 18/02/2021 13:00 | Atualizado 18/02/2021 13:01

Rio - O Sindicato dos Servidores do Detran-RJ (Sindetran) estão de greve desde sábado . Eles reivindicam do governo estadual melhores condições de trabalho e o cumprimento da progressão funcional. Apesar da paralisação, o órgão esclarece que parte dos serviços está mantida nos postos, já que as empresas prestadoras de serviço e os comissionados seguem trabalhando para atender a população. A previsão é de que a greve dure até esta segunda-feira.

De acordo com o Detran, a Diretoria de Identificação Civil funciona dentro da normalidade. São 34 postos emitindo 1ª e 2ª vias de identidade.

Identificação civil

- emissão de 1ª e 2ª via

- retirada de identidade

- renovação de identidade

- carteira de identidade social

- comunicação de extravio, roubo ou furto

- certidão de identificação civil

Habilitação

- retirada de habilitação

- renovação de carteira

- 2ª via da carteira

- adição e mudança de categoria

- alteração de dados

- curso de reciclagem

- permissão internacional para dirigir

- carteira para atividade remunerada

- renovação para pessoas com deficiência

- troca de permissão para habilitação

A Diretoria de Habilitação mantém a prestação de serviços em todos os postos, com exceção de exames práticos. O Detran informou que a prova teórica está sendo realizada somente em Jacarepaguá, Macaé e na unidade do Poupa Tempo de Caxias.



Registro de Veículos

- alteração de característica

- comunicação de venda

- devolução de taxa

- gravação e troca de motor

- licenciamento anual

- primeira licença de veículo importado

- primeira licença de veículo nacional

- segunda via do CRV ou CRLV

- transformação de combustível

- troca de município

- troca de placas (padrão Mercosul)

A Diretoria de Registro de Veículos também tem todos os postos funcionando. Com redução no atendimento de serviços que dependem de vistoria, como transferência de propriedade, transferências de município e de jurisdição.

A lista completa dos serviços prestados pelo Detran-RJ pode ser consultada no site

Em nota, o Detran afirmou que a greve está impactando "diretamente a população, afetando serviços de identidade, habilitação e veículos, que já estão com demanda reprimida por conta da pandemia. Afeta, inclusive, os mutirões, que já atenderam mais de 80 mil pessoas aos sábados".

Sobre a paralisação, o órgão disse que a "administração do Detran mantinha reuniões semanais com o sindicato. Na última delas, no dia 12 de fevereiro, foi acertado, inclusive, um cronograma com as datas para cuidar de cada solicitação".

Pedido de melhores condições de trabalho

"Um dos principais motivos dessa greve é a falta de estrutura que viemos tendo ao longo dos anos e algumas medidas que deveriam ter sido tomadas durante a pandemia da Covid-19, como os EPIs que não foram distribuídos para nós servidores", disse o vice-presidente do Sindetran Agenor Rodrigues.

"Nós não temos reposição inflacionária prevista pela lei, tem também a questão da progressão que nós não estamos recebendo e a falta de estrutura não permite que a gente dê um atendimento melhor ao servidor. Se você chegar numa área de exame hoje, faltam banheiros químicos. Em alguns postos de atendimento faltam equipamentos de EPIs para que o agente possa dar um atendimento com mais qualidade ao usuário", completou Agenor.